Avevano provato a smentire nei mesi scorsi con un video social che li ritraeva sorridenti e felici ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati. Una separazione dopo 26 anni di matrimonio. Secondo le prime indiscrezioni la scelta è stata della Bruganelli e per Bonolis non è stata semplice da accettare. La coppia ha raccontato apertamente le motivazioni alla base di questa difficile scelta.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti” – questa la dichiarazione di Sonia Bruganelli al settimanale Vanity Fair. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati” – continua l’imprenditrice – “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”

Lo scoop lo aveva già lanciato Dagospia ad Aprile. Smentite, video, precisazioni fino alla conferma ufficiale. Le voci relative a un allontanamento sono partite nei mesi scorsi da una vecchia intervista nella quale Bruganelli aveva raccontato di vivere in una casa diversa da quella in cui risiede il marito. In effetti da mesi le loro scelte di vita, ovvero l’avere entrambi un’altra casa dove poter godere di pace, relax e solitudine, avevano fatto discutere e a poco erano servite le precisazioni con le quali affermavano che andava tutto bene e che anzi l’avere uno spazio tutto loro aiutava la stabilità di coppia.

Ora confermano, ma quello che tutti si chiedono è perché avevano smentito fortemente – “Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. Volevano dirlo loro, spiega Paolo: “Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.

Paolo Bonolis annuncia: “Lavorerò ancora per poco poi mi dedicherò ai figli”

“Mi sono dedicato per 44 anni al lavoro per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri” ha dichiarato il conduttore. “Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho” – ha detto ancora – “mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo”. E sulla possibilità di tornare in Rai, eventualmente al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio, Bonolis ha detto di non ritenerla fattibile – “Non perché temo ingerenze, ma perché sto bene dove sto e mi diverto ancora a fare quello che faccio”.

Giulio Pinco Caracciolo