Arthur Loibl, avventuriero e uomo d’affari in pensione di 61 anni, due anni fa ha partecipato alla stessa missione sul Titan alla ricerche del relitto sommerso del Titanic. In queste ore sono diventate virali le sue dichiarazioni sulle problematiche di una spedizione subacquea che lui stesso ha definito “suicida”. “Devi essere un po’ pazzo per fare questo genere di cose” ha dichiarato all’Associated Press.

L’operazione fallita nel 2019 – Loibl ha avuto per la prima volta l’idea di vedere il relitto del Titanic durante un viaggio al Polo Sud nel 2016. All’epoca, una compagnia russa offriva immersioni per mezzo milione di dollari. Dopo che OceanGate, con sede nello stato di Washington, ha annunciato la propria operazione un anno dopo, ha colto al volo l’occasione, pagando $ 110.000 per un’immersione nel 2019 che è fallita quando il primo sommergibile non è sopravvissuto ai test.

Due anni dopo ha intrapreso un viaggio – che ha avuto successo, insieme al CEO di OceanGate Stockton Rush, al subacqueo francese ed esperto di Titanic Paul-Henri Nargeolet e a due uomini dall’Inghilterra. “Immagina un tubo di metallo lungo pochi metri con una lastra di metallo come pavimento. Non puoi stare in piedi. Non puoi inginocchiarti. Tutti sono seduti vicini o uno sopra l’altro”, ha detto Loibl. “Non puoi essere claustrofobico.”

Durante la discesa e la salita, le luci sono state spente per risparmiare energia, ha detto, con l’unica illuminazione proveniente da un bastoncino fluorescente. L’immersione è stata ripetutamente ritardata per risolvere un problema con la batteria e i pesi di bilanciamento. In totale, il viaggio è durato 10,5 ore. Il gruppo è stato fortunato e ha goduto di una vista straordinaria del relitto, ha detto Loibl, a differenza dei visitatori di altre immersioni che hanno visto solo un campo di detriti o in alcuni casi niente.

Alcuni clienti hanno perso i pagamenti non rimborsabili dopo che il maltempo ha reso impossibile la discesa. Loibl ha descritto Rush come un armeggiatore che ha cercato di accontentarsi di ciò che era disponibile per eseguire le immersioni, ma col senno di poi, ha detto, “era un po’ dubbio”. “Ero un po’ ingenuo, guardando indietro ora”, ha detto Loibl. “È stata un’operazione kamikaze”.

Il sommergibile OceanGate che trasportava Rush, Nargeolet, un avventuriero britannico e due membri di una famiglia di imprenditori pakistani è scomparso domenica dopo essere partito per il relitto della famosa nave, che colpì un iceberg e affondò nel 1912, uccidendo quasi 700 dei circa 2.200 passeggeri ed equipaggio.

