In diretta Instagram, Matteo Renzi spiega che la commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione della pandemia non è un doppione della magistratura. Serve per capire se “tutto è andato bene”, come sostiene Conte, o no. Serve, quindi, per appurare se i piani di gestione hanno funzionato o no. Ecco, dunque, che diventa un dovere morale attuarla.

