A pochi giorni dalla chiusura della 58ª edizione di Vinitaly, il bilancio che emerge è quello di una manifestazione solida, capace non solo di confermare il proprio ruolo centrale nel panorama fieristico internazionale del vino, ma anche di rafforzarlo in un contesto globale complesso e in continua evoluzione. I numeri, innanzitutto. Le 90mila presenze complessive, con una quota estera del 26% proveniente da 135 Paesi, raccontano di una fiera che mantiene una forte attrattività internazionale, nonostante le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche e alla mobilità degli operatori. Un dato tutt’altro che scontato, che assume ancora più valore se letto insieme alla qualità della domanda: oltre mille top buyer selezionati da più di 70 nazioni rappresentano un indicatore chiave della capacità di Vinitaly di generare business concreto. Più che una semplice fiera, Vinitaly si conferma come una vera e propria infrastruttura per l’internazionalizzazione del vino italiano.

Il modello costruito negli ultimi anni – basato su incoming qualificato, matchmaking e presidio dei mercati – sembra aver raggiunto una maturità evidente. La presenza compatta dei principali mercati di riferimento, dall’Europa al Nord America, garantisce continuità commerciale, mentre l’espansione verso aree ad alto potenziale segnala una strategia ben orientata al futuro. Particolarmente interessante è infatti la geografia della domanda emersa in questa edizione. Accanto ai mercati consolidati, si rafforza il peso di Paesi emergenti o in crescita come Cina, Brasile, Corea del Sud, Messico e Sud-est asiatico. Ancora più significativa è l’attenzione crescente da parte del continente africano, con segnali concreti da economie come Sudafrica, Nigeria e Angola. Si tratta di mercati che, pur con complessità proprie, rappresentano nuove frontiere per l’export italiano e che Vinitaly intercetta con sempre maggiore precisione. In questo quadro, il progetto Top Buyer realizzato con ITA Agenzia si conferma uno degli strumenti più efficaci della manifestazione. Non si tratta solo di portare operatori a Verona, ma di costruire relazioni mirate, ad alto valore aggiunto, capaci di tradursi in accordi commerciali e posizionamento nei mercati. La soddisfazione espressa dagli espositori, in questo senso, è forse il dato qualitativo più rilevante: indica che la fiera continua a produrre risultati tangibili. Accanto alla dimensione commerciale, l’edizione 2026 ha messo in evidenza anche una trasformazione strutturale del settore vitivinicolo.

La ricerca presentata da MIB Trieste School of Management e dall’Associazione Le Donne del Vino ha sottolineato come la leadership femminile stia contribuendo in modo concreto all’evoluzione dei modelli organizzativi: governance più strutturate, maggiore pianificazione strategica, attenzione alla sostenibilità e valorizzazione del capitale umano. Non si tratta più di rappresentanza, ma di efficacia: le aziende guidate da donne appaiono più orientate al lungo periodo e meglio attrezzate per affrontare la complessità dei mercati globali. Questo cambio di paradigma si inserisce perfettamente nel contesto delineato da Vinitaly: un settore che sta progressivamente abbandonando il modello dell’imprenditore accentratore per adottare strutture più evolute, collaborative e capaci di integrare competenze. La competitività, sempre più, passa dalla qualità dell’organizzazione oltre che del prodotto. In questo scenario, anche i territori giocano un ruolo decisivo. Tra questi, la Campania si è distinta come una delle protagoniste dell’edizione 2026, confermando il proprio peso crescente nel panorama nazionale.

Con 170 aziende presenti e uno dei padiglioni più ampi della fiera – ben 5.600 metri quadrati – la regione ha mostrato una forte capacità di rappresentazione unitaria e di attrazione. Il modello adottato, basato su un’identità visiva condivisa e su una regia istituzionale coordinata, ha rafforzato la percezione del “brand Campania”, molto apprezzato soprattutto nelle giornate a maggiore affluenza. Non solo esposizione, ma anche contenuti: il programma ha alternato momenti divulgativi e iniziative rivolte al grande pubblico a incontri tecnici, masterclass e approfondimenti, offrendo una narrazione completa del sistema vitivinicolo regionale. Particolarmente interessante è il messaggio strategico emerso dalla partecipazione campana: la crescente centralità dell’esperienza e del legame con il territorio nella domanda di vino. Un trend che si riflette nell’integrazione sempre più stretta tra vino, turismo, cultura e persino sport, come sottolineato simbolicamente dal concept ispirato all’America’s Cup. Il vino, dunque, come elemento di un ecosistema più ampio, capace di generare valore oltre la bottiglia.

Nel complesso, dunque, Vinitaly 2026 si configura come un’edizione di consolidamento e rilancio. Consolidamento, perché rafforza numeri, relazioni e posizionamento; rilancio, perché apre nuove direttrici di sviluppo in un mercato sempre più competitivo e frammentato. In un contesto internazionale incerto, la fiera veronese dimostra di saper essere non solo resiliente, ma anche proattiva, confermandosi uno degli strumenti più efficaci per la crescita del vino italiano nel mondo.

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Assunta Funaro