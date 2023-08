Il suicidio del presidente e amministratore delegato Luca Giuseppe Reale Ruffino sta avendo un grosso peso per Visibilia sul mercato di Piazza Affari. Il titolo è arrivato a perdere il 25% a 0,41 euro, fino a essere congelato in asta di liquidità. Anche Sif Italia, di cui lo stesso Ruffino era presidente e amministratore delegato, è sospesa dal listino, con una perdita del 12% a 0,31 euro su Euronext Growth Milan.

L’imprenditore trovato morto dal figlio – Nella notte tra sabato e domenica Ruffino si sarebbe suicidato con un colpo di pistola, arma che risulta regolarmente detenuta. L’autopsia sul suo corpo potrebbe essere eseguita già domani o mercoledì. Ruffino deteneva il 7,87% delle quote societarie tramite Sif e il 12,94% direttamente, dopo essere subentrato in Visibilia alla senatrice di Fdi e ministro del Turismo Daniela Santanchè nell’ottobre del 2022.

Il fascicolo aperto dalla procura milanese – è per il reato di istigazione al suicidio: un atto dovuto per poter procedere con tutti gli accertamenti del caso. Mentre non sono ancora note le ragioni del gesto, non vi sono dubbi sul fatto che sia stato volontario: diversi biglietti sarebbero stati lasciati dall’imprenditore ai familiari, prima di compiere l’estremo gesto. Note che tuttavia non contengono riferimenti alla società.

Giulio Pinco Caracciolo