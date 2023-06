L’uomo è ricercato in tutto il Paese

L’hotel ha subito sporto denuncia e la polizia indiana lo sta cercando ovunque, finora senza risultati. A riferire la notizia sono i media indiani, che precisano anche che il presunto truffatore si era registrato presso l’hotel con il nome di Ankush Dutta.

Indagati dipendenti dell’hotel

Tutto è iniziato nel maggio del 2019, quando l’uomo ha fatto il check-in nell’hotel a cinque stelle precisando di volere pernottare solo per una notte. Nei due anni successivi, l’ospite è rimasto nella sua stanza. Poi il check-out, nel gennaio del 2021. Ma non ha pagato nulla. L’anomalia è venuta alla luce durante il controllo dei registri al Roseate Hotel. Da qui la denuncia contro l’ospite, ma anche contro un responsabile della reception e alcuni altri membri del personale, che sono sospettati di avere aiutato il truffatore.

Secondo la polizia, questi dipendenti dell’albergo avrebbero falsificato, cancellato e aggiunto molte voci nell’account dell’ospite all’interno del sistema software Opera dell’hotel. Questo sistema viene utilizzato per mantenere e monitorare il soggiorno degli ospiti. Gli investigatori sospettano che i conti siano stati falsificati per nascondere ai vertici aziendali gli effettivi debiti arretrati e, di conseguenza, impedire loro di scoprire quello che stava accadendo.

Secondo le regole dell’hotel, se un ospite deve più di 550 euro all’albergo, il personale deve informare i dirigenti e chiedergli di pagare. Questo non è stato fatto. Crediamo che i registri siano stati falsificati, rimuovendo il nome dell’ospite dai rapporti quotidiani in cui venivano dichiarati i conti dell’albergo”, ha spiegato un alto ufficiale di polizia al quotidiano The Indian Express. Ha continuato: “Il motivo dietro la falsificazione dei conti era quello di sottrarre i pagamenti in contanti effettuati dall’ospite”. Infatti, gli investigatori hanno scoperto che l’uomo aveva già soggiornato in quell’hotel in passato e aveva effettuato pagamenti in contanti.