Un SOTEU complesso, ricco di spunti, a tutto tondo, quello che Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha tenuto stamani a Strasburgo: parliamo del State of the Union address, il discorso sullo stato dell’Unione Europea che ha tenuto, come ogni anno, stamani di fronte ad un emiciclo strapieno.

MARIO DRAGHI: iniziamo dall’Italia e dal nostro ex Presidente del Consiglio. “Queste tre sfide – lavoro, inflazione e contesto imprenditoriale – arrivano in un momento in cui chiediamo anche all’industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare piu’ avanti e definire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi – una delle piu’ grandi menti economiche europee – di preparare un rapporto sull’argomento il futuro della competitivita’ europea. Perche’ l’Europa farà “what ever it take” per mantenere il suo vantaggio competitivo”.

SANZIONI PER LA CINA: “La nostra industria e le aziende tecnologiche amano la concorrenza. Sanno che la concorrenza globale fa bene alle imprese e che crea e protegge buoni posti di lavoro qui in Europa. Ma la concorrenza e’ vera solo se e’ equa. Troppo spesso le nostre aziende sono escluse dai mercati esteri o sono vittime di pratiche predatorie, e spesso sono sottoquotate da concorrenti che beneficiano di enormi sussidi statali. Non abbiamo dimenticato come le pratiche commerciali sleali della Cina abbiano colpito la nostra industria solare. Prendiamo il settore dei veicoli elettrici. E’ un settore cruciale per l’economia pulita, con un enorme potenziale per l’Europa. Ma i mercati globali sono ora invasi da auto elettriche cinesi piu’ economiche, e il loro prezzo e’ tenuto artificialmente basso da enormi sussidi statali. Questo distorce il nostro mercato”, ha dichiarato von der Leyen.

L’UE E IL PREZZO DEL GAS: “Non abbiamo dimenticato come Putin abbia usato deliberatamente il gas come arma” e “in noi ha creato la paura di una crisi energetica, ma ce l’abbiamo fatta perché siamo rimasti uniti e abbiamo approfittato della crisi per investire massicciamente nelle energie rinnovabili”, così Ursula Von Der Leyen

UN NUOVO PATTO PER LE MIGRAZIONI: “Ogni giorno vediamo che i conflitti, i cambiamenti climatici e l’instabilità spingono le persone a cercare rifugio altrove. Sono sempre stato convintA che la migrazione debba essere gestita. Occorre resistenza e un lavoro paziente con i partner principali. E ha bisogno di unità all’interno della nostra Unione. Questo è lo spirito del Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo. Quando siamo entrati in carica, sembrava che non ci fosse alcun compromesso possibile in vista. Ma con il Patto stiamo raggiungendo un nuovo equilibrio. Tra protezione dei confini e protezione delle persone. Tra sovranità e solidarietà. Tra sicurezza e umanità”, così Ursula von Der Leyen. Ed ancora: “Abbiamo bisogno di una nuova legislazione e di una nuova struttura di governance. Abbiamo bisogno di un’applicazione della legge più forte, di azioni penali e di un ruolo più importante per le nostre agenzie – Europol, Eurojust e Frontex. E dobbiamo lavorare con i nostri partner per affrontare questa piaga globale della tratta di esseri umani. Per questo motivo la Commissione organizzerà una conferenza internazionale sulla lotta al traffico di esseri umani. È ora di porre fine a questo business insensibile e criminale!”.

ORGOGLIO SULL’UCRAINA: Von Der Leyen ha difeso a spada tratta la posizione dell’Unione Europea sull’Ucraina. “Saremo al fianco dell’Ucraina in ogni momento, per tutto il tempo necessario”, ha dichiarato per poi annunciare”che la Commissione proporrà di estendere la nostra protezione temporanea agli ucraini nell’UE”. “Questa è l’Europa che ha risposto all’appello della storia”, ha concluso per poi rimarcare: “Questo Parlamento lo ha detto ad alta voce: il futuro dell’Ucraina è nella nostra Unione. Il futuro dei Balcani occidentali è nella nostra Unione. Il futuro della Moldavia è nella nostra Unione. E so quanto sia importante la prospettiva dell’UE per tante persone in Georgia.”

LO STATO DI DIRITTO: Von Der Leyen ha rimarcato la necessità di lottare per un’Europa realmente democratica: “Un’Unione completa con oltre 500 milioni di persone che vivono in un’Unione libera, democratica e prospera. Un’Unione completa di giovani che possono vivere, studiare e lavorare in libertà. Un’Unione completa di democrazie vivaci in cui le magistrature sono indipendenti, le opposizioni sono rispettate e i giornalisti sono protetti. Perché lo Stato di diritto e i diritti fondamentali saranno sempre il fondamento della nostra Unione, negli Stati membri attuali e in quelli futuri.” L’ALLARGAMENTO UE E LA MODIFICA DEI TRATTATI: il nuovo allargamento europeo, con più di 27 stati rispetto agli attuali, ha sottolineato Von Der Leyen, è necessario a prescindere dalla modifica dei trattati. “Non possiamo – e non dobbiamo – aspettare i cambiamenti dei Trattati per procedere con l’allargamento. L’adattamento dell’Unione all’allargamento può essere ottenuto più rapidamente. Ciò significa rispondere a domande pratiche sul funzionamento concreto di un’Unione di oltre 30 Paesi. E in particolare sulla nostra capacità di agire.” LA CHIUSURA: “I cittadini europei vogliono un’Unione che li difenda in un periodo di competizione tra grandi potenze. Ma anche un’Unione che li protegga e sia loro vicina, come partner e alleato nelle loro battaglie quotidiane. E noi ascolteremo la loro voce. Se è importante per gli europei, è importante per l’Europa. Ripensate alla visione e all’immaginazione della giovane generazione con cui ho iniziato il mio discorso. È il momento di dimostrare loro che possiamo costruire un continente in cui si può essere chi si è, amare chi si vuole e puntare in alto. Un continente riconciliato con la natura e all’avanguardia nelle nuove tecnologie.Un continente unito nella libertà e nella pace. Ancora una volta, questo è il momento per l’Europa di rispondere alla chiamata della storia. Viva l’Europa.”

Alessio De Giorgi Giornalista, genovese di nascita e toscano di adozione, romano dai tempi del referendum costituzionale del 2016, fondatore e poi a lungo direttore di Gay.it, è esperto di digitale e social media. È stato anche responsabile della comunicazione digitale del Partito Democratico e di Italia Viva

