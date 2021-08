Il M5S dopo aver votato per il nuovo statuto è chiamato a far partecipare tutti gli iscritti a una votazione specifica sul nuovo leader. L’intento è chiaro: dare una legittimazione ufficiale a quell’avvocato che deve adesso incarnare la figura del leader che ricompatta un soggetto politico che rischia sempre più la deflagrazione. Al Riformista fonti interne confermano che “Conte è già molto avanti con i voti”.

Viene resa pubblica la partecipazione, molto più alta di quella per lo statuto: +60% dei votanti. Ma sono anche tanti a contestarla e si preannuncia, da parte dei dissidenti, una iniziativa dal titolo eloquente: MovExit di San Lorenzo. La notte delle Stelle cadenti: nei prossimi giorni – guardando all’evento astrale di agosto – prenderà corpo la cancellazione di massa degli iscritti del Movimento. A preannunciarlo, una nota che punta il dito contro «un partito che non ci rappresenta più».

A firmarla, mettendo in luce una regìa unica, il gruppo “Parola agli attivisti in Movimento” con un comunicato in cui si indica la data di martedì 10 agosto per far «cadere ognuno la nostra stella». L’iniziativa arriva dopo che «in questi ultimi tempi abbiamo assistito impotenti ad una deriva verticistica del M5S completamente contraria alle decisioni prese durante i mesi di Stati Generali e confermati nella votazione del 17 febbraio 2021».

«Ma come ogni Attivista 5 stelle che si rispetti – prosegue il comunicato del gruppo di cui fa parte, tra gli altri, anche la Consigliera regionale alla Regione Lazio, Francesca De Vito – abbiamo anche fatto tutto quello che era in nostro potere per cercare di riportare il Movimento sulla strada segnata dai suoi fondatori. Con le votazioni dei giorni scorsi è diventato ormai chiaro che il fu-MoVimento ha subito un cambiamento nel proprio Dna e sia ormai rimasta una scatola molto ben confezionata ma svuotata di contenuti, di principi, di ideali che ci hanno sempre identificato. Andare avanti insieme non è più possibile!». Il Ministro degli Esteri, Di Maio ha preso le parti di Conte e invitato tutti a votarlo. Dall’interessato, due giorni di silenzio. Si attendono le 22 di oggi per conoscere i risultati, che però nelle stanze dei bottoni si conoscono già.

