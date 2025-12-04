Viviamo in un’epoca in cui la velocità dell’informazione ha superato la nostra capacità di verificarla. In rete, le notizie si muovono come organismi viventi, capaci di replicarsi, mutare, contaminare. Tra queste, le fake news — notizie false, manipolate o fuorvianti — hanno acquisito una potenza virale che sembra resistere a ogni tentativo di contenimento. Secondo uno studio del Massachusetts Institute of Technology, le fake news si diffondono il 70% più rapidamente delle notizie vere, raggiungendo un pubblico più ampio e penetrando più in profondità nelle reti sociali. Questo dato, documenta una verità inquietante: la menzogna, oggi, corre più della verità.

La spiegazione di questo fenomeno non è solo tecnologica, ma profondamente umana. Le piattaforme digitali — da X (ex Twitter) a Facebook, da TikTok a YouTube — sono costruite per massimizzare l’engagement, ossia il coinvolgimento emotivo degli utenti. E la disinformazione, come dimostrano vari studi dell’ISTC-CNR e del MIT, stimola emozioni forti: paura, rabbia, sorpresa. È su queste leve che si regge l’economia dell’attenzione: più una notizia colpisce, più viene condivisa. Le notizie vere, al contrario, tendono a generare fiducia e serenità, emozioni meno virali, meno utili a mantenere l’utente incollato allo schermo. Il risultato è un ecosistema informativo distorto, in cui la logica del “click” ha sostituito quella della verifica.

Fake news, ma quanto è diffuso il problema?

I dati disponibili ci dicono che la percezione del rischio è elevata, ma la consapevolezza rimane bassa. Secondo il Reuters Institute Digital News, il 60% dei cittadini europei dichiara di non essere sicuro di riuscire a distinguere una notizia vera da una falsa. È un numero impressionante, che fotografa un continente disorientato, in cui la fiducia nei media tradizionali si è erosa e la frammentazione delle fonti rende ogni cittadino un potenziale produttore — e diffusore — di contenuti. La crisi non riguarda solo la qualità dell’informazione, ma la stessa competenza democratica dei cittadini: la capacità di orientarsi tra le informazioni è ormai una condizione necessaria per esercitare un pensiero critico e partecipare consapevolmente alla vita pubblica.

La disinformazione non è solo un errore del sistema mediatico: è un sintomo di una crisi più ampia, che riguarda la formazione, la cultura e la responsabilità civile. La velocità con cui si diffondono i contenuti online ha superato la velocità del pensiero critico. Le scuole, i media e le istituzioni devono intervenire non solo con strumenti di fact-checking o sanzioni, ma con programmi di educazione ai media (media literacy) capaci di formare cittadini consapevoli. Insegnare a riconoscere una fonte affidabile, a verificare un’informazione, a distinguere tra un titolo manipolatorio e un dato verificato, dovrebbe essere una competenza di base, come leggere o fare di conto. Esistono, per fortuna, esperienze positive e strumenti di contrasto. Le piattaforme europee di verifica dei fatti, come Facta.news, Pagella Politica o EUvsDisinfo, stanno svolgendo un ruolo importante nel segnalare le narrazioni manipolate, specialmente in periodi elettorali o di crisi. Tuttavia, la loro azione è reattiva e limitata: per ogni notizia smontata, decine di altre si diffondono nel frattempo. Serve un cambio di paradigma: non basta più correggere la menzogna dopo che è circolata, bisogna prevenire la sua diffusione con strategie di trasparenza, algoritmi responsabili e sistemi di reputazione delle fonti.

In questo contesto, i dati non sono solo indicatori statistici, ma termometri culturali Ogni percentuale racconta un atteggiamento, una paura, una trasformazione profonda del modo in cui interpretiamo la realtà. La paura, la rabbia e la sorpresa — le emozioni dominanti della disinformazione — sono i sintomi di una società emotivamente vulnerabile, esposta a stimoli continui e incapace di rallentare. Recuperare fiducia e serenità, le emozioni associate alle notizie vere, significa anche ripensare il nostro rapporto con il tempo, la complessità e la verità. Forse la sfida più urgente non è più “smascherare” le fake news, ma ricostruire le condizioni sociali della verità: la fiducia nelle fonti, il rispetto per la competenza, la capacità di tollerare la complessità. Finché continueremo a misurare la rilevanza di una notizia in base alla sua viralità, la menzogna continuerà a vincere la corsa. Ma se riusciremo a spostare l’attenzione dall’immediatezza all’approfondimento, dall’emozione alla verifica, potremo restituire alla verità il tempo — e lo spazio — che merita.

I dati ci mostrano una realtà chiara: la disinformazione non è un incidente del progresso digitale, ma una sua conseguenza strutturale – È il prodotto dell’intreccio tra livello dell’attenzione, crisi della fiducia e fragilità cognitiva. La risposta non potrà venire da un’unica soluzione tecnologica o normativa, ma da una nuova alleanza educativa tra cittadini, media, scuola e istituzioni. Solo così potremo trasformare la rete — oggi terreno fertile per la menzogna — in uno spazio di conoscenza condivisa e di responsabilità collettiva.

© Riproduzione riservata

Tullio Camiglieri