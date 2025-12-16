A 30 anni dalla legge elettorale regionale, martedì 16 dicembre 2025 alle ore 15.30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato, la Fondazione Tatarella promuove il convegno: “A 30 anni dal Tatarellum: stabilità, governabilità, rappresentatività”. L’evento, con il patrocinio del Senato della Repubblica, sarà introdotto Fabrizio Tatarella, Vicepresidente della Fondazione e vedrà la partecipazione del Senatore Alberto Balboni, Senatore Fratelli d’Italia, Presidente della Commissione Affari costituzionali, Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei deputati e del Senatore Carlo Calenda, leader di Azione.

Il convegno, moderato dal giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami, sarà concluso da Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica. La legge n.43/1995 “Nuove norme per l’elezione dei Consiglio delle Regioni a statuto ordinario” è figlia di uno dei momenti più incerti e convulsi dell’esperienza costituzionale repubblicana. Padre della legge elettorale regionale fu Pinuccio Tatarella, storico leader della destra italiana, designato relatore di maggioranza della proposta di legge elettorale regionale proprio per le sue doti, riconosciute anche dagli avversari politici, di moderato innovatore, abile mediatore parlamentare, di politico attento alle ragioni altrui.

