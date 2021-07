A Pozzuoli brucia la storia. Nel comune flegreo in provincia di Napoli nel pomeriggio è divampato un incendio che ha interessato le gradinate dell’Anfiteatro Flavio, uno dei principali patrimoni storico-archeologici dei Campi Flegrei e della Campania. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo.

Le fiamme hanno distrutto buona parte delle gradinate in legno dell’Anfiteatro puteolano. Le gradinate in legno risalgono ad almeno 30 anni fa allorché nell’anfiteatro, terzo di Italia per grandezza, si svolsero alcune rappresentazioni teatrali e musicali. Poi negli ultimi anni il nulle con la relativa scarsa manutenzione della struttura. Di recente, in vista della stagione estiva, il soprintendente Fabio Pagano ha organizzato una serie di iniziative per il rilancio della struttura. In corso una mostra sui gladiatori, mentre ieri sera si è svolta una iniziativa con il soprintendente di Pompei Gabriel Zuchtriegel e sabato avrebbe dovuto svolgersi il festival jazz 2021.

Su social il dolore del sindaco Vincenzo Figliolia: “In queste ore si è verificato un incendio all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Uno strappo al cuore per noi puteolani e per tutti quelli che amano il nostro patrimonio archeologico. Si è a lavoro per ricostruire quanto avvenuto e per la ricognizione dei danni. Su questo sito e sui tanti altri presenti in città si sta lavorando con progetti, in rete con il Mibact e con il Parco archeologico dei Campi Flegrei, responsabili del circuito. Siamo stati sempre presenti, e ancora lo saremo: si intervenga e si faccia presto per sostenere i nostri Beni”.

