Inaugurazione del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica. A Villa Doria d’Angri si inaugurerà il XXV Anno Accademico del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB).

Introdurrà i lavori il Direttore del CIRB Andrea Patroni Griffi, seguirà la Lectio Magistralis del Rettore dell’Università Parthenope Alberto Carotenuto su ‘La tutela dell’ambiente e la transizione ecologica‘.

Il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica è un Organismo di ricerca cui aderiscono tutte le Università della Campania. Fa parte integrante delle attività del CIRB l’inaugurazione dell’anno accademico, con una lettura magistrale solitamente tenuta da uno dei Rettori delle Università aderenti.

Il CIRB istituisce annualmente un concorso per l’assegnazione di Premi per le migliori Tesi di Laurea e di Licenza o di dottorato su argomenti di Bioetica e di Biodiritto. Stasera verranno proclamati i vincitori di quest’anno.

Tra le attività del CIRB si annovera infine la promozione alla pubblicazione di prodotti scientifici (monografie, curatele, articoli in rivista o in volume) sui temi più problematici della ricerca bioetica e biogiuridica.

Le attività scientifiche e culturali promosse dal CIRB sono molteplici. Tra queste si annovera l’organizzazione di Convegni, Tavole rotonde, Giornate di studio, Letture magistrali, anche in collaborazione con altre Strutture scientifiche e con la partecipazione di Relatori stranieri, seminari aperti alla cittadinanza o giornate di Bioetica dedicate agli studenti delle Scuole medie superiori, che costituiscono un’importante occasione di confronto tra qualificati cultori delle varie discipline interessate (ambito giuridico-economico, biomedico, filosofico e teologico) e di divulgazione delle più dibattute tematiche di natura bioetica.

In conclusione, l’elevata portata scientifica e culturale delle attività promosse dal CIRB permette la condivisione di una metodologia interdisciplinare e multidisciplinare, unico esempio in Campania, costruendo una rete di saperi scientifici multidisciplinari molto importante per la promozione degli studi di bioetica in Italia.

© Riproduzione riservata

Redazione