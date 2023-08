Lunedì 30 agosto 1993

Arafat, leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sconfigge la linea estremista del “tutto e subito” e ottiene il Sì alla sottoscrizione dell’accordo con Israele. Anche da Gerusalemme arrivano conferme, è vicino il riconoscimento reciproco. Il Presidente Clinton ha detto di essere pieno di speranza per i prossimi colloqui di Washington, dove potrebbe essere sottoscritto un primo storico accordo fra israeliani e palestinesi. Fra i coloni però c’è chi accusa i laburisti di tradimento e di aver svenduto la Terra di Israele.

La crescita del mercato telematico manda in crisi le borse valori locali, gli operatori preferiscono lavorare da casa o dall’ufficio. Alcuni agenti di cambio temono che questo cambio d’abitudini penalizzerà i risparmiatori che rischiano di essere meno informati, se le borse presenti in diverse città dovessero chiudere.

Produzione record per il riso italiano che è arrivato alla cifra di 1.450.000 tonnellate, che permetterà anche di esportarne una grande quantità.

Va in onda la prima puntata del Late Show with David Letterman (diventerà uno dei più celebri talk televisivi di sempre l’ultima puntata andrà in onda il 20 maggio 2015, 19 stagioni, 4268 puntate, sarà trasmesso anche in paesi non di lingua inglese).

Venerdì 30 agosto 2013

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha deciso di nominare quattro nuovi senatori a vita: Claudio Abbado, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia. Il Presidente della Repubblica si dice “convinto che dai quattro senatori a vita verrà un contributo peculiare, in campi altamente significativi, alla vita delle nostre Istituzioni democratiche, e – in assoluta indipendenza da ogni condizionamento politico di parte – all’attività del Senato e dell’intero Parlamento”.

Retromarcia del Governo: a differenza di quanto previsto nella bozza originaria non ci saranno tasse aggiuntive sulle seconde case sfitte.

Sembra finalmente alla fine la recessione nell’Eurozona. +0,3% rispetto al trimestre precedente. I numeri indicano però che non si tratta di una crescita omogenea: il Portogallo ha fatto +1,1% la Germania +0,7%, la Francia +0,5%, rimangono negativi Spagna -0,1% e Italia -0,2%.

Papa Francesco cambia il segretario di Stato. Il cardinale Tarcisio Bertone – tra gli esponenti più chiacchierati dello scandalo Vatileaks – viene sostituito dall’arcivescovo Pietro Parolin. L’avvicendamento diventerà operativo a metà ottobre. Bertone rimane, almeno per il momento, a capo della Commissione Cardnalizia sullo IOR.

Fa il giro del mondo il selfie con tre adolescenti di Piacenza e Papa Francesco.

