Lunedì 13 settembre 1993

Alle 11,44 alla Casa Bianca è stato firmato lo storico accordo di pace fra Rabin e Arafat, seguito da una stretta di mano con il sogno di chiudere 45 anni di guerra fra palestinesi e israeliani. Rabin: “Noi vogliamo vivere e amare al fianco dei palestinesi”. Arafat: “Il mondo ci aiuti a superare le tremende difficoltà”. Clinton “Non si oda più il grido della violenza sulle vostre frontiere”. Le esigenze di risparmio cambiano il servizio militare. I diciottenni continueranno a ricevere la lettera di chiamata per la visita militare, ma la riduzione del contingente di 15.000 militari renderà più semplice essere riformati o esonerati dal dover svolgere i 365 giorni di militare. In cambio sarà alzata la quota riservata ai professionisti e allungato il periodo di ferma da 3 a 5 anni.

Dura polemica nel campo del recupero dei tossicodipendenti, dopo che Don Oreste Benzi ha proposto il loro licenziamento dai luogo di lavoro per indurli al recupero, la maggior parte dei responsabili terapeutici delle comunità si schiera contro la proposta perché colpevolizza invece di aiutare. Il Gruppo Abele ricorda le esperienze positive di inserimento nel mondo del lavoro per i tossicodipendenti.

Il Ministro della funzione pubblica Sabino Cassese ha fatto introdurre una norma che prevede la mobilità dei dipendenti statali.

Venerdì 13 settembre 2013

La BCE lancia l’allarme sul deficit dell’Italia, preoccupata per l’andamento della spesa pubblica e per la copertura dell’abolizione dell’IMU e dell’aumento dell’IVA. Il Presidente del Consiglio Letta ha risposto che l’Italia non supererà i limiti concordati con l’Europa. Come commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica circola il nome di Carlo Cottarelli, direttore del dipartimento per gli affari fiscali e di bilancio del Fondo Monetario Internazionale.

La Siria aderisce al trattato dell’Onu contro le armi chimiche. Il presidente siriano Bashar Assad: “Consegneremo le armi ma adesso basta con le minacce”. Gli Stati Uniti rispondono che le parole non bastano.Nuovo attentato nella cava di Susa a fuoco un container. Danneggiata anche una pala meccanica. Gli attentatori hanno lasciato scritte No Tav. Il titolare dell’impresa presa di mira poche ore prima era stato ospite di una trasmissione Rai dove aveva parlato della situazione in Val di Susa. Arrestate in Cina una serie di persone che hanno milioni di followers. Questo è accaduto dopo che il governo ha dato il via ad una campagna contro le notizie infondate e ad un’operazione di propaganda per guidare l’opinione pubblica.

Franco Bellacci