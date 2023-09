Un selfie costato più di duemila euro e la condanna a un anno di reclusione. È accaduto al ventenne Vittorio Emanuele Savoia, da Crotone, multato per aver danneggiato i gradini in arenaria del palazzo del governo di Malta cercando di raggiungerlo con il proprio motorino pur di scattarsi un selfie alle luci della sera.

A riferire i fatti, che risalgono a ieri, è Times of Malta. Il ragazzo ha pensato di raggiungere con il suo scooter il portone dell’Auberge de Castille per scattarsi una foto ricordo davanti ai cannoni settecenteschi. Lo storico palazzo della Valletta è un gioiello barocco patrimonio dell’Unesco e sede del Primo Ministro maltese. È situato in una delle zone di massimo traffico turistico.

Eppure, nell’avanzare per raggiungere la postazione ha danneggiato i gradini dell’edificio di Piazza di Castiglia. Il fatto non è sfuggito al poliziotto di guardia che ha prontamente avvisato i colleghi. L’italiano è stato individuato e invitato a comparire presso la stazione di polizia della Valletta dove ha confermato il tutto, negando però di essersi accorto dei danni procurati. Dopo esser stato trattenuto la scorsa notte, è stato invitato a comparire davanti alla giudice Donatella Frendo Dimech del Tribunale della Valletta, sanzionato con una multa di 2400 euro e condannato anche a un anno di prigione (sospeso con condizionale). Il suo avvocato, Leontine Calleja, ha sostenuto che il danno non è stato causato intenzionalmente confermando la sua volontà di risarcirli. Da una foto ricordo, a una vacanza da ricordare.

