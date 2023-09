La formica di fuoco è arrivata anche in Italia. È una delle specie di insetti invasivi più temuti al mondo, e il recente avvistamento sul nostro territorio è anche il primo a livello europeo. A comunicarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology: 88 nidi in Sicilia, in un’area di 4,7 ettari vicino a Siracusa.

Non è stato chiarito come esattamente la Solenopsis invicta (nome scientifico) sia arrivata nell’isola ma le analisi del DNA suggeriscono una provenienza dagli Stati Uniti o dalla Cina ma secondo lo studio, circa il 7% del territorio europeo e il 50% delle città sono in grado di offrire le condizioni ideali per la diffusione di questa specie.

È conosciuta anche come formica guerriera, perché causa notevoli danni agli ecosistemi all’agricoltura e alla salute umana. Secondo Mattia Menchetti dell’Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistica, che ha guidato lo studio “I principali danni inflitti dall’invadenza di questa specie coinvolgono dispositivi elettrici, sistemi di comunicazione e l’agricoltura”. Ha un impatto significativo anche sugli ecosistemi naturali, essendo un predatore generalista che riduce la diversità di invertebrati e piccoli vertebrati nei luoghi in cui si insedia, ma anche un impatto negativo su animali giovani o deboli.

Le sue punture sono estremamente dolorose e possono portare a gravi reazioni allergiche. Per combatterne l’invasione, la Regione Sicilia sta pianificando un programma di eradicazione e monitoraggio della specie, con il supporto del team di ricerca come consulente scientifico.

