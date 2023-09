Domenica 12 settembre 1993

Enti locali e Regioni nel 1994 riceveranno 1.000 miliardi in meno rispetto al 1993. Per quadrare i bilanci Comuni, Province e Regioni potranno alzare le imposte locali come luce, acqua, gas, raccolta rifiuti e le tariffe di asili nido, inoltre i comuni avranno tempo al 30 ottobre per decidere se alzare l’ICI dal 4 al 7 per mille.

2.500 invitati alla Casa Bianca per assistere allo storico accordo fra Israele e Olp del 13 settembre, Arafat si dice pronto ad abbracciare Rabin se sarà gentile con lui. La Rai pensa di trasmettere l’evento a reti unificate.

Un bambino di due anni è stato tolto alla madre lesbica e dato in custodia alla nonna, che ne aveva chiesto l’affidamento denunciando al tribunale di Richmond la figlia «immatura e immorale». Sharom Botomy, 23 anni, ha ammesso di avere avuto “rapporti sessuali orali” con la sua partner, ma mai in presenza del bambino. La Virginia è uno degli Stati Usa dove le leggi sull’omosessualità sono più severe.

Il Leone d’oro della cinquantesima edizione della Mostra del Cinema è stato assegnato ex aequo all’America e all’Europa, una storia corale e una individuale: “Shorts Cuts” (America oggi) di Robert Altman, “Trois couleurs: Bleu” (Tre colori – film blu) di Krzystof Kieslowski, regista polacco che vive a Parigi.

Giovedì 12 settembre 2013

ll gruppo siderurgico Riva, proprietario dell’Ilva, ha annunciato lo stop alle attività e la sospensione di 1400 lavoratori nelle società di famiglia dopo il sequestro da 916 milioni di euro effettuato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Taranto.

Giuliano Amato nuovo giudice della Corte Costituzionale. Lo ha nominato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Amato subentrerà al professor Franco Gallo, che cessa dalle sue funzioni di giudice e di presidente della Corte Costituzionale il prossimo 16 settembre. Dure critiche da parte di Lega, Movimento 5 Stelle e Antonio di Pietro.

La nazionale di calcio dell’Afghanistan ha vinto il suo primo trofeo internazionale, battendo 2-0 l’India nella finale del South Asian Football Championship, disputata a Kabul. Gli afgani solo recentemente sono tornati sulla scena internazionale dopo anni di guerra civile. I Talebani infatti limitavano severamente la pratica sportiva, con gli stadi di calcio utilizzati per lo più per le esecuzioni. Al termine della partita, i tifosi afgani si sono riversati nelle strade di Kabul per festeggiare la vittoria della nazionale. Caroselli di auto con bandiere al vento sono andati avanti per ore, con grandi manifestazioni di gioia da parte della popolazione.

