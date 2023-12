È comparso dal nulla, ha aperto lo sportello di una macchina e ha accoltellato alla coscia la donna nell’auto. È avvenuto intorno alle 14.15 di oggi, in un’area di servizio dell’autostrada A1, nel tratto fiorentino. Un uomo con il volto travisato ha così attaccato una donna italiana di 58 anni, in viaggio con le due figlie, di 29 e 31 anni, che al momento dell’aggressione erano dentro l’autogrill dell’area.

La donna accoltellata, che stava andando da Cerveteri a Milano, è stata portata all’ospedale di Careggi in codice 2 e secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Le ricerche dell’uomo, che dopo l’attacco si è dileguato, sono subito partite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e personale della Squadra mobile della questura di Firenze. Nel pomeriggio sono state raccolte alcune testimonianze e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La polizia, secondo quanto riportato dalle agenzie, non sembra escludere l’ipotesi di un’aggressione maturata in ambito familiare.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani