“Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma”, queste le parole di una 15enne di Treviglio, provincia di Bergamo, che ieri, poco dopo le 22:00 ha chiamato i Carabinieri. Le ha riportate L’Eco di Bergamo. Sul posto i militari hanno trovato la donna a terra esanime. Aveva 43 anni, M. G., e per lei non c’è stato niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il delitto si è verificato in via Buttinoni. A quanto ricostruito finora la madre e la figlia vivevano sole nell’appartamento in cui si è consumata la tragedia. L’abitazione fa parte di un edificio a corte dove vivono altre sei famiglie. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Yuri Imeri e la vicesindaca e assessore ai servizi sociali Pinuccia Prandina. “Una notizia che colpisce profondamente tutta la comunità – ha detto il primo cittadino giunto fuori dall’edificio di via Buttinoni – Non ci sono commenti da fare in questo momento, ma solo stare in un rispettoso silenzio”.

Non è chiaro – non c’è univocità né chiarezza – se la ragazza abbia già concesso le prime spontanee dichiarazioni. Gli investigatori stanno comunque cercando di ricostruire i rapporti all’interno del nucleo familiare. Il Giorno scrive di una lite che è degenerata provocando il delitto. A quanto riportato da Il Corriere della Sera il fendente, un’unica pugnalata, avrebbe raggiunto la 43 al cuore.

La 15enne, in evidente stato di shock, è stata trasferita al comando dei carabinieri di Treviglio e dopo in una comunità protetta della zona mentre sarebbe già scattata la segnalazione alla Procura Minorile. Il corpo della donna è stato traferito nella camera mortuaria dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sarà sottoposto nei prossimi giorni ad autopsia.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano