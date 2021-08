Uccisa a coltellate e il cadavere tenuto in casa per oltre 24 ore. È successo a Vigevano, in provincia di Pavia. Vittima del femminicidio una donna di 39 anni. Si chiamava Marylin Pera. Il suo convivente si è costituito ieri pomeriggio al commissariato di polizia intorno alle 17:00. Si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario.

Ancora pochi i particolari resi noti del delitto. L’omicidio cruento è avvenuto in corso Novara 4, zona quasi centrale di Vigevano, intorno all’ora di pranzo di martedì 10 agosto. Si sarebbe consumato nel bagno dell’abitazione della donna.

Marco De Frenza, 59, conviveva da un paio di settimane con la vittima. È residente a Mede, sempre in provincia di Pavia, e ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Prima di recarsi al commissariato di viale Libertà ha tenuto il cadavere in casa per oltre 24 ore. Ha confessato.

La vittima era una casalinga, madre di un figlio avuto da una relazione precedente terminata con un divorzio. A scatenare la violenza una lite tra i due. Non è stato chiarito cosa De Frenza abbia fatto nelle ore successive alla morte della donna, con il cadavere in casa. La Polizia scientifica è al lavoro sul luogo del delitto per i rilievi del caso.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano