Tre coltellate, una di queste all’osso sacro, che l’hanno mandata in ospedale ricoverata in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita.

È la brutale aggressione subita da una 34enne di Marano nel pomeriggio di oggi, martedì 19 ottobre, in via Campana, al confine con Quarto, comuni nell’hinterland di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Marano, intervenuti sul luogo dell’aggressione, la donna sarebbe stata accoltellata al culmine di una lite probabilmente per un posto auto conteso.

La 34enne è attualmente ricoverata presso l’ospedale di Pozzuoli. I carabinieri stanno indagando per verificare con chiarezza la dinamica dell’aggressione, avvenuta intorno alle 16 di oggi pomeriggio, e identificare i responsabili dell’aggressione.

Secondo Il Mattino ad aggredire la 34enne sarebbero state tre persone, due uomini e una donna, tutti facenti parte dello stesso nucleo familiare. Una lite che sarebbe inizialmente scoppiata all’interno di un negozio gestito da cinesi e poi degenerata all’esterno. Il cerchio sui tre aggressori si starebbe comunque chiudendo: i militari della compagnia di Marano hanno già raccolto diverse testimonianze di persone che hanno assistito alla scena.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro