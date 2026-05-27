È morto Giuseppe Gargani, protagonista di una lunga stagione politica e parlamentare, uomo delle istituzioni e politico di razza. Per decenni ha rappresentato una cultura democratica e repubblicana fondata sul rispetto del Parlamento, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e della centralità delle garanzie costituzionali. Da presidente dell’Associazione Nazionale Ex Parlamentari della Repubblica ha profuso il massimo impegno per mantenere vivo il rapporto tra parlamentari in carica ed ex parlamentari, convinto che non si dovesse disperdere il patrimonio di esperienze, competenze e memoria istituzionale accumulato nel tempo. Si è battuto sino all’ultimo affinché questo legame non venisse interrotto, nella consapevolezza che indebolire il Parlamento significhi indebolire la credibilità stessa della democrazia rappresentativa.

A Giuseppe Gargani va inoltre riconosciuto il merito delle sue battaglie garantiste, condotte sempre nel nome di una giustizia giusta, rispettosa dei diritti della persona e dei principi dello Stato di diritto. Con la sua scomparsa viene meno una figura che ha attraversato con passione e rigore la vita politica italiana, mantenendo sempre fede ai valori delle istituzioni repubblicane.

Fabrizio Cicchitto, Biagio Marzo & Claudio Signorile

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Fabrizio Cicchitto