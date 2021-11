Lutto nella comunità di San Giorgio a Cremano, comune alle porte di Napoli. È morta Patrizia Borrelli, prima donna vigilessa della città. Proprio la sua professione, e il suo primato, avevano reso Borrelli piuttosto nota nella comunità nel napoletano. La donna è stata stroncata da una grave malattia.

A dare l’annuncio della tragedia il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. “Cari concittadini – scrive il sindaco vesuviano sui social – purtroppo è prematuramente scomparsa, a causa di una grave malattia, Patrizia Borrelli, prima agente di polizia municipale donna nella nostra città. Apprezzata da tutti, nei suoi anni di servizio a San Giorgio a Cremano ha sempre dimostrato professionalità e alti valori morali. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene”.

Numerosi i messaggi di cordoglio per Patrizia Borrelli che si leggono sui social. “Donna bella, sorridente, determinata, intelligente. Ciao Patrizia”. Voce di Napoli riporta il ricordo di un collega, l’ex ufficiale della pm sangiorgese, Giorgio Carcatella: “Ci si conosceva dal periodo scolastico ed è entrata a far parte della Polizia Locale di San Giorgio a Cremano. La prima Donna in un ambiente esclusivamente maschile. Accolta con rispetto e stima, affettuosamente la definivo ‘l’Ape Regina’. Una Donna di grandi Valori e solarità. Davvero una brutta notizia, la sua dipartita”.

