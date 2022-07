È diventato già un caso internazionale il disastro aereo avvenuto sabato sera nel nord della Grecia, vicino alla località di Paleochori e alla città di Kavala, dove un quadrimotore Antonov-12 decollato dalla città serba di Nis è precipitato schiantandosi al suolo, provocando la morte delle otto persone a bordo, tutti di nazionalità ucraina.

Il velivolo cargo della compagnia ucraina Meridian Air trasportava materiale militare destinato al ministero della Difesa del Bangladesh; avrebbe dovuto fare scalo ad Amman, in Giordania, per poi raggiungere Dacca.

L’amministratore delegato dell’azienda, Denys Bogdanovych, ha dichiarato a DW che “i dettagli sono in fase di chiarimento” e che il disastro sarebbe stato causato da un guasto tecnico. Complicate le operazioni di soccorso, a causa del carico pericoloso a bordo dell’aereo: due vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del velivolo sono stati ricoverati per problemi respiratori dovuti a fumi tossici.

Secondo quanto ricostruito quando il pilota dell’Antonov-12 ha raggiunto la parte settentrionale dell’Egeo ha segnalato l’emergenza, chiedendo di poter compiere un atterraggio nel più vicino scalo. I controllori da terra hanno fornito due alternative, Salonicco o Kavala, col pilota che ha scelto il secondo scalo, senza mai riuscire a raggiungerlo.

Sui social sono quindi comparsi dei video girati da residenti della zona dell’incidente in cui si vede l’aereo in fiamme perdere quota, fino allo schianto al suolo con una grossa vampata alzarsi nel buio della notte.

#Ukrainian 🇺🇦 registered #antonov An-12 (UR-CIC) just crashed in #Greece 🇬🇷 near the city of #Kavala It departed from #Serbia 🇷🇸 (Nis) and was going to #Jordan 🇯🇴. Is the #Russian 🇷🇺secret service based in city of #Nis in Serbia, behind this action? pic.twitter.com/qbCi1xeSnY

— Daniel Smith (@DanielS18352008) July 16, 2022