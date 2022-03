Giù, in fondo al mare, tremila metri sott’acqua: un tesoro che farebbe piangere qualsiasi appassionato di motori e di automobili – che farebbe piangere chiunque probabilmente. Si parla di 1.100 Porsche, 189 Bentley, un numero imprecisato tra Audi, Volkswagen e Lamborghini. Un carico in totale di quasi 4.000 automiboli, la maggior parte di lusso. Erano a bordo della nave Felicity Ace, andata a fuoco e affondata nell’arcipelago portoghese delle Azzorre.

L’incendio a bordo era divampato, nella stiva, lo scorso 16 febbraio. Lo scafo viaggiava a 90 miglia nautiche. Si trovava a sud-ovest dell’Isola di Faial: un paradiso marino nel mezzo dell’Oceano Atlantico, puntellato di coste coralline e attraversato da megattere e balenottere azzurre. Il cargo di 198 metri della giapponese Mitsui O. S. K. Lines (Mol) batteva bandiera panamense. Partito da Emden, Germania, era diretto al Rhode Island negli Stati Uniti. A bordo c’erano 3.965 veicoli.

A peggiorare le condizioni dell’intervento di soccorso la presenza a bordo di vetture dotate di batterie agli ioni di litio. Auto elettriche oltre che ibride. Le squadre potevano affrontare l’incendio solo dall’esterno in quanto non era possibile salire a bordo. Il capitano del porto di Faial ha spiegato che era troppo pericoloso, l’acqua non poteva essere usata per il pericolo di destabilizzare la nave e in più gli estintori tradizionali non fermano la combustione di quel tipo di accumulatori.

Per questo motivo l’incendio è continuato per nove giorni. Le autorità avevano deciso di trinare il cargo a 400 chilometri dal largo delle Azzorre, oltre la zona economica esclusiva portoghese. I 22 membri dell’equipaggio sono comunque stati tratti tutti in salvo. Una squadra di esperti della marina portoghese ha monitorato la situazione ambientale: a preoccupare, oltre al carico andato a fondo, le 2.200 tonnellate di carburante e le 2.200 tonnellate di petrolio.

Secondo l’analisi della britannica Russell Group il danno sarebbe stimato in 438 milioni di dollari (circa 392,3 milioni di euro) di cui 401 milioni di soli accessori e automobili. La nave si è inclinata di 45 gradi su una fiancata. Tutti i modelli andati persi dal gruppo Volkswagen saranno coperti dall’assicurazione.

