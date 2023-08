Un incendio ha costretto l’aeroporto di Trapani alla chiusura. Le fiamme si sono sviluppate lungo un vallone adiacente alle piste di Trapani-Birgi, costringendo alla sospensione precauzionale delle operazioni aeree. È stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani in stretto contatto con Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, e Salvatore Ombra, presidente dell’Airgest, a dare la notizia.

Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento impiegate congiuntamente da mezzi antincendio militari appartenenti al 37º Stormo e da unità civili. Un elicottero antincendio appartenente all’82º Csar dell’aeronautica è stato impiegato nell’opera di contrasto alle fiamme. Nel frattempo, i voli diretti a Birgi sono stati dirottati verso l’aeroporto di Palermo. Al momento la struttura aeroportuale non è stata interessata.

La provincia di Trapani è colpita da numerosi incendi anche in altre aree: la Tonnara di Scopello, in particolare, è stata evacuata e circa 200 turisti sono stati messi in salvo via mare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco