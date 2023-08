Due diversi incendi si sono propagati nei boschi in provincia di Firenze. Il primo alle 12:30 di oggi nella zona in prossimità dell’abitato di Faltognano, nel Comune di Vinci, dove le fiamme spinte dal vento moderato presente in zona, si sono propagate rapidamente: la sala operativa regionale ha deciso l’invio immediato di due elicotteri vista la presenza di numerose abitazioni.A terra nove squadre di volontariato antincendio e vigili del fuoco si stanno distribuendo lungo il fronte per cercare di contenerne la diffusione.

Il secondo rogo è in corso in zona Tavarnuzze, nel Comune di Impruneta (Fi), in prossimità del raccordo autostradale Firenze-Siena, interessando una pineta e campi. Qui operano 5 squadre di volontariato antincendio boschivo e vigili del fuoco. Nel capoluogo, problemi questa mattina anche nel parco dell’Hotel Four Season in viale Matteotti, dove si è alzata una alta colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la situazione è stata tenuta sotto controllo.

Redazione

Luca Frasacco