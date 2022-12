Una lite, scoppiata per un banale incidente stradale, che si trasforma in scena da film horror. È quanto accaduto stamani a Milano, nel parcheggio del Policlinico San Donato, dove un medico 74enne è stato colpito alla testa con un’arma da taglio, non è ancora chiaro se un machete o una accetta.

L’aggressore avrebbe attacco il medico dopo un incidente con le auto, un semplice tamponamento, che ha provocato però la reazione folle dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione l’alterco sarebbe nato dopo che il medico ha visto la sua auto in sosta che stava per essere centrata dalla vettura dell’aggressore: da lì la discussione col conducente, che ha estratto l’arma dal bagagliaio colpendo alla testa, nonostante il tentativo di alcuni operai al lavoro sulla fibra ottica di intervenire per bloccare quanto stava accadendo.

La vittima, un professionista in pensione che però aveva ancora un rapporto di collaborazione con l’ospedale come chirurgo al pronto soccorso, è in gravissime condizioni.

Il 74enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele, che ha un centro di neurochirurgia specializzato, in codice rosso: è in pericolo di vita.

Quanto all’aggressore, dopo la brutale violenza è scappato in auto ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine: la sua auto dovrebbe però essere nota ai carabinieri della Compagnia di San Donato grazie alla segnalazione di alcuni testimoni che l’hanno visto fuggire dal parcheggio.

La vittima dell’aggressione, scrive Repubblica, è Giorgio Falcetto, chirurgo dell’Unità operativa del pronto soccorso del Policlinico San Marco e del dipartimento di chirurgia generale dell’IRCCS Policlinico San Donato. Laureato in Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Torino nel 1970, si è specializzato in chirurgia toracopolmonare e in chirurgia vascolare.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni