Stava guidando il suo scooter per le vie di Scampia, quando all’improvviso ha avvertito un forte bruciore alla parte bassa della schiena. Due proiettili hanno colpito un 28enne in via Roma Verso Scampia durante la notte. Portato subito in Ospedale, secondo quanto riportato dall’Agi, rischia di restare paralizzato. Sul caso indaga la polizia del commissariato di Scampia.

Tutto si è consumato in pochi attimi nella notte. Mentre era a bordo del suo scooter ha capito che c’era qualcosa che non andava: l’improvviso forte bruciore alla parte bassa della schiena lo ha fatto accasciare sulla strada. Due proiettili calibro 9 lo hanno colpito.

Non ha dichiarato alla polizia di aver subito un tentativo di rapina, ma soltanto di aver avvertito un forte bruciore alla parte bassa della schiena mentre guidava. Indagini della polizia del commissariato Scampia. L’uomo, con diversi precedenti penali, potrebbe essere stato punito per uno sgarro o essere vittima di un litigio.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro