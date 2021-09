Una ‘ordinaria’ nottata di follia a Napoli. Un 18enne incensurato di Volla è stato trasportato nella serata di venerdì dal personale del 118 presso l’Ospedale del Mare del capoluogo perché ferito da colpi di arma da fuoco.

Secondo quanto accertato il giovane sarebbe stato affiancato da alcune persone, al momento ignote, mentre la vittima era a bordo della propria auto in via Casa dell’acqua a Volla assieme ad un amico di 16 anni, a sua volta incensurato.

Chi ha affiancato il 18enne ha quindi sparato diversi colpi d’arma da fuoco verso di lui: il giovane è stato centrato da tre proiettili, uno al braccio sinistro, uno all’addome e uno allo sterno.

Fortunatamente il giovane è ricoverato ma per i medici dell’Ospedale del Mare non è in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

UN 19ENNE ACCOLTELLATO A NAPOLI – Un 19enne incensurato, residente al borgo Sant’Antonio Abate a Napoli, sempre nella scorsa notte è stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini con 15 ferite da arma da taglio non profonde, ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Il giovane è stato ferito da un uomo, non ancora identificato e per cause ancora da stabilire, nella serata di venerdì. Il fatto è avvenuto, scrive l’Ansa, in piazza Santa Maria della fede, a Napoli.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, allertati ieri sera da una telefonata al 112. I militari della Compagnia Napoli Centro hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

