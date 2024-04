A Milano un ragazzo di 18 anni è stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco al torace mentre si trovava a bordo di un furgone poco dopo le 3 di notte in via Varsavia, vicino all’ortomercato. Il ragazzo di origine slava, Jhonny Sulejmanovic, è stato avvicinato da alcuni uomini che gli hanno sparato. Inutile la corsa all’ospedale Policlinico, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Stava dormendo nel furgone con una donna: l’omicidio alle 3

La vittima stava dormendo nel furgone con una donna, forse la sua compagna, che non ha avuto conseguenze ma è stata portata in ospedale in stato di shock. Gli assassini hanno infranto i vetri del mezzo per accertarsi che ci fosse qualcuno dentro e hanno fatto fuoco.

Residenti: “Situazione di degrado presente da anni in zona”

Sulla vicenda prende posizione Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, secondo il quale quello avvenuto nella notte “è il più grave episodio di una situazione di illegalità e degrado presente da anni in zona ortomercato”. “Sono anni che i residenti esasperati segnalano le problematiche – scrive Rocca -. Oltre al cimitero di auto bruciate e rubate in via Bonfadini, all’entrata del campo nomadi di origine abruzzese e a fianco del mercato ortofrutticolo, in via Varsavia è presente da tempo un camping per carovane rom di origine balcanica”.

“Il triangolo del degrado, Bonfadini-Varsavia-Cuoco, è come una pentola a pressione, esplosa con un omicidio consumato questa notte. Succederà qualcosa? Ci auguriamo che le istituzioni cittadine, a partire dall’Amministrazione comunale, ascoltino le grida dei residenti e abbiano una maggiore attenzione per questa zona, abbandonata da molto tempo”, conclude Rocca.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo