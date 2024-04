Terribile incidente tra Cavernago e Calcinate (Bergamo), dove un motociclista di 48 anni ha perso la vita stamattina, attorno alle 7 lungo la statale 573, in un sinistro stradale con un’auto. Illeso il 28enne alla guida dell’autovettura. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, in sella a uno scooter Kymko Downtown, stava viaggiando in direzione di Calcinate quando si è scontrato con una Giulietta Alfa Romeo. È stato subito lanciato l’allarme in codice rosso, e sul posto è intervenuto un’ambulanza di Padana Emergenza, con l’elisoccorso decollato da Bergamo, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle forze dell’ordine.

Redazione

Luca Frasacco