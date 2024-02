Nuovo incidente questa mattina (sabato 17 febbraio) sull’autostrada del Brennero a causa della fitta nebbia. Lo scontro si è verificato intorno alle 9 all’altezza di Castelbelforte tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco.

La nebbia troppo fitta: autostrada in tilt per gli incidenti

L’autostrada è stata chiusa nel tratto mantovano tra i raccordi con la A4 a nord e la A1 a sud in entrambe le direzioni di marcia alle 9.18. la stessa situazione si era verificata nella giornata di venerdì. La chiusura di un intero tratto autostradale per nebbia a fini preventivi non è frequente. La società autostradale anche ieri ha riaperto i caselli solo quando la visibilità è tornata accettabile, vale a dire alle 14.

Appello agli automobilisti per ridurre la velocità: ma non è sufficiente

Per evitare incidenti, naturalmente, occorre che siano per primi gli automobilisti ad adeguare la velocità alla visibilità (come da esame di guida). Da parte sua A22, in giornate come queste, abbassa il limite di velocità a 50 chilometri l’ora e attiva automaticamente – grazie ad appositi sensori – una guida ottica luminosa a lampade Led nel tratto Affi-Modena (106 chilometri).

