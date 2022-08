Il Corriere di Pianura è lieto di comunicare che il giorno 9 Settembre 2022 alle ore 17 si terrà un evento letterario unico “Agli Astroni Cu’ Dante” scritto da Armando De Martino: un’esplorazione contemporanea in lingua napoletana dei passi più suggestivi del viaggio dantesco accompagnato da musica e danza, all’interno del cratere del Parco degli Astroni.

Il Corriere di Pianura da sempre attivo nell’attività di informazione per tutti i cittadini è diventato un punto di riferimento per il quartiere e non solo ed offre periodicamente sul territorio momenti culturali, convegni tematici e di aggregazione sociale.

Dopo il successo nel 2019 del medesimo autore, a seguito della partecipazione ad un’Estate a Napoli al Maschio Angioino, con la drammatizzazione di alcune poesie, proponiamo un’emozionante lettura, accompagnata da musica e danze che conduce lo spettatore nel viaggio nell’aldilà, dalle profondità più oscure della terra, alla vetta più alta, fino alla visione della divinità, riuscendo nel tragitto a sfiorare i diversi aspetti della contemporaneità, dalla visione puramente poetica, letteraria, filosofica e teologica toccando le principali tematiche che tristemente caratterizzano i nostri giorni.

Lo spettacolo teatrale sarà a numero chiuso per tutelare il patrimonio naturale dell’Oasi del WWF e ad ingresso gratuito poiché l’obiettivo è offrire ad un quartiere, con poche strutture e strumenti, un momento di aggregazione.

La possibilità di usufruire della particolarissima location, esalta la grandezza dell’impresa letteraria che cerca, per la prima volta, di dare forma a un universo indescrivibile, immaginato, un mondo che cela ancora forti emozioni e che non smette di affascinare.

Vi invitiamo con entusiasmo e ci auguriamo che vogliate onorarci della vostra presenza che darebbe lustro alla nostra redazione, al nostro impegno e sarebbe inoltre motivo di grande orgoglio.

