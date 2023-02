Fabrizio Copetti è stato trovato agonizzante, privo di sensi, ferito e accasciato in strada ina una delle zone nevralgiche della città. A Padova è tutto da ricostruire e da chiarire il caso del 55enne ritrovato in condizioni gravissime e morto in ospedale. Gli inquirenti non escludono che qualcuno possa aver assistito alla scena, alla violenza che ha portato alla morte dell’uomo: qualunque essa sia stata. Un incidente o un’aggressione, un pestaggio. È un mistero al momento il caso, sul quale indagano gli agenti della polizia locale.

Erano da poco passate le 19:30 – secondo la ricostruzione de Il Corriere del Veneto – quando un passante ha visto l’uomo a terra. 55 anni, Copetti era originario di Gemona del Friuli, già direttore di banca per Intesa San Paolo e Unicredit. A Padova ci viveva da ormai una decina d’anni, non aveva mai reciso il suo legame fortissimo con la terra d’origine. Ogni volta che poteva, compatibilmente con i suoi impegni, tornava a casa.

È stato trovato ferito alla testa e al volto, a terra, sul ciglio della strada, tra via Avanzo e via del Plebiscito a Padova, privo di sensi e gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i sanitari del Suem 118. L’uomo è stato intubato sul posto, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, in condizioni disperate. E operato d’urgenza per scongiurare eventuali emorragie. Niente da fare: troppo gravi le sue condizioni, è morto poco prima delle 21:00.

Al momento nessun testimone oculare si è fatto avanti. Non si esclude nessuna pista. Quella dell’auto o della moto pirata come quella dell’aggressione o del pestaggio, magari consumata in un tentativo di rapina. La polizia ha pattugliato intanto le aree circostanti al ritrovamento per recuperare qualsiasi traccia o indizio. Copetti è stato ritrovato agonizzante tra l’Arcella, il quartiere più popoloso della città, e via Grassi. Zona nevralgica di Padova.

Sempre secondo la ricostruzione del Corriere del Veneto, sembra accertato al momento che quelle ferite non sarebbero comunque riconducibili alle conseguenze di una caduta. Traumi troppo gravi e troppo estesi. Le immagini delle telecamere della zona sono state acquisite dagli agenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano