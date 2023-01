Yana non si trova da giovedì sera. La segnalazione è arrivata venerdì, da un familiare della ragazza, 23enne scomparsa a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, lavorava in un bar. Per la sua sparizione, con le accuse di omicidio volontario e premeditato, occultamento di cadavere, è stato fermato un uomo di 33 anni, che in passato aveva avuto una relazione con la ragazza. Sul caso indagano i carabinieri mentre continuano le ricerche.

Giovedì sera l’ultimo avvistamento: un conoscente ha riferito di aver incontrato la 23enne ucraina Yana Malayko mentre chiudeva il bar. Non è chiaro quello che è successo nelle ore successive. Gli inquirenti mantengono stretto riserbo. A far scattare l’allarme della scomparsa un parente di Yana. Dopo la segnalazione sono partite le ricerche di forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile, anche con i droni.

I carabinieri hanno visionato le immagini di alcune telecamere di sorveglianza e visto scene ritenute sospette. Quelle del 33enne incensurato che non lontano dal Garda esce di casa trascinando un grosso sacco della spazzatura, che carica in automobile prima di dirigersi in campagna. I militari hanno scoperto che l’auto sarebbe rimasta impantanata nel fango, liberata solo grazie all’aiuto di un agricoltore con un trattore, abbandonata tra i campi dov’è stata rinvenuta.

La ricostruzione del Corriere della Sera Milano parla di testimoni che avrebbero visto l’uomo nei pressi di un laghetto, che è stato già scandagliato dai sommozzatori. Il 33enne è stato arrestato dai carabinieri Roniv di Mantova e condotto nel carcere di Mantova. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo fermo è stato convalidato dalla Procura.

Qualche anno fa, dopo l’arrivo di Yana in Italia, i due avevano avviato la loro relazione. Il bar in cui lavorava la ragazza era di proprietà della sorella del 33enne. Le ricerche delle forze dell’ordine, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco con il reparto sommozzatori sono riprese e si stanno concentrando in queste ore nei pressi del laghetto circondato da fitta vegetazione.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

