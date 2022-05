Calci, manganellate e granate fumogene. Sono immagini impressionanti quelle che arrivano da Gerusalemme est, in Israele, dove oggi si sono celebrati i funerali della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, uccisa due giorni fa da una pallottola sparatale in pieno volto nella Cisgiordania occupata dove stava seguendo il raid militare israeliano a Jenin.

Scontri iniziati all’uscita del feretro della giornalista dall’ospedale francese St. Joseph di Sheikh Jarrah, nel settore palestinese di Gerusalemme occupato e annesso da Israele. Come documentano diversi video online, alcun pubblicati da Al Jazeera, i militari israeliani hanno attaccato la folla che si era riunita per trasportare la bara, arrestando alcuni di loro che portavano una bandiera palestinese (di cui Israele vieta l’esposizione in pubblico) e impedendo alle persone musulmane di entrare nella chiesa greco-melchita della Città Vecchia, dove si sono svolti i funerali della giornalista di fede cristiana.

La bara di Shireen Abu Akleh è anche brevemente caduta a terra durante la carica dei militari israeliani. Al termine della funzione religiosa, che fortunatamente è proseguita senza ulteriori ‘incidenti’, il feretro della giornalista è stato seguito da una folla di migliaia di persone fino al vicino cimitero del Monte Sion.

La polizia israeliana ha invece accusato i manifestanti palestinesi di aver provocato le cariche, definendoli “rivoltosi che hanno iniziato a disturbare l’ordine pubblico, anche prima dell’inizio del funerale”. Secondo la polizia “i rivoltosi hanno iniziato a lanciare pietre verso gli agenti dalla piazza dell’ospedale francese, e i poliziotti sono stati costretti ad agire”. La polizia israeliana sostiene che “questi individui e rivoltosi violenti stanno cercando di interrompere il corretto svolgimento del funerale e danneggiare le forze di sicurezza”.

