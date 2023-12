Musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni ed imprenditoria per le eccellenze della Campania. È “L’Arcobaleno napoletano”, la 12ª edizione del premio ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso – diretto artisticamente dal giornalista Diego Paura – che si terrà al teatro Sannazaro lunedì 4 dicembre 2023 con inizio alle ore 20.

L’evento è stato presentato presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza dell’assessore comunale Teresa Armato, dell’ideatrice dell’evento Anna Capasso e del dottor Corrado Caracò in rappresentanza della Fondazione Melanoma onlus, oltre che degli showman Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

La serata di gala – rigorosamente ad inviti – è organizzata in collaborazione e a sostegno della Fondazione Melanoma onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

A condurre l’edizione 2023 saranno Savino Zaba, volto noto dei programmi Rai, e la stessa attrice e cantante Anna Capasso con le “incursioni” dalla sala del teatro di via Chiaia degli storici amici del Premio, Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

Nel corso della manifestazione culturale, dedicata alla memoria di Ileana Bagnaro, scomparsa a 54 anni per un male incurabile, incentrata sulla prevenzione al cancro, saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Società civile e dell’Imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali. Come di consueto le premiazioni saranno intervallate da momenti musicali e di comicità. Inoltre, è prevista la tradizionale asta di beneficenza “istantanea” con in palio una maglia ufficiale autografata donata dalla Ssc Napoli.

I premiati sono la cantante Monica Sarnelli, l’attore Paolo Caiazzo, l’ideatore dei festival “Capri, Hollywood”, “Ischia Global Film Fest” e “Los Angeles, Italia” Pascal Vicedomini, l’attore di “Un posto al sole” Cosimo Alberti, la musicista Laura Klain, il regista Pino Sondelli, la giornalista de “Le Iene” Roberta Rei, il medico neurologo Luigi Lavorgna e l’imprenditrice Luisa Fusco. Ospiti della serata il cantautore Erminio Sinni, vincitore su Raidue di “The Voice of Italy”, l’attore Marco Palvetti e il giovane rapper Emme22. Targa speciale per l’imprenditore Pasquale Damiano.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo