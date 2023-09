Sotto un cielo stellato e circondato da un tratto di mare ancora pienamente estivo ha preso il via ieri sera l’attesa Festa di Italia Viva al Castello di Santa Severa, vicino Roma. Se la risposta del pubblico lascia sbalorditi, tanto da lasciare solo posti in piedi, oltre i 500 posti a sedere. Si viene accolti dai pannelli di un percorso fotografico che racconta i momenti salienti della comunità di Italia Viva.

Tanti gli stand, da quello del tesseramento a quelli gastronomici. L’aria è quella delle grandi occasioni. Gli invitati autorevoli. Tanto che un giornale locale dell’alto Lazio titolava ieri “Il governo si sposta a Santa Severa”. Diversi i ministri presenti, tra cui la titolare del Lavoro Elvira Calderone, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi.

L’apertura è stata affidata al sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, che ha dato il suo caloroso benvenuto. In seguito, per gli onori di casa della comunità di Italia Viva, la coordinatrice nazionale, Raffaella Paita, Marietta Tidei (consigliera regionale del Lazio di Iv), Luciano Nobili (consigliere regionale del Lazio di Iv).

Mentre molti dei partecipanti scoprivano lo stand dei libri e quello degli aperitivi, prendeva il via la seconda tornata nell’area dibattiti. Moltissimi i giovani presenti, sulla scia della scuola di formazione politica “Meritare l’Europa”.

Alle 18 è iniziato il dibattito “Una repubblica fondata sul lavoro”, con la ministra Elvira Calderone, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, l’ex ministra di Iv, Teresa Bellanova, la senatrice di Iv Silvia Fregolent.

Alle 21 grande partecipazione per il dibattito “(In)giustizia: riformarla si puo’?”, che ha visto il ministro Carlo Nordio duettare con Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva e direttore di Radio Leopolda. L’emittente di Iv è presente alla kermesse con un proprio stand e trasmissioni live.

Oggi il programma non sarà da meno: si parlerà di sanità alle 18, con l’incontro dal titolo “Una Sanità gratuita e universale: come sta il nostro Ssn?”, con il ministro Orazio Schillaci. Alle 20 nell’area talk sarà la volta di “Svegliati Europa! Dal Pnrr alle riforme, le sfide dell’Italia in Ue”, con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnnr, Raffaele Fitto. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interverrà domenica mattina alle 11.

Aldo Torchiaro

