Il bacio del presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales alla calciatrice Jennifer Hermoso sta offuscando il grandissimo risultato di Sydney, dove la nazionale femminile spagnola ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. A dirlo è Alba Redondo, intervista dal Corriere della Sera, calciatrice di 27 anni, la Pichichi (capocannoniere) della Liga femminile, 28 reti su 30 presenze in campionato, 3 marcature nello scorso mondiale.

«Come mi fa sentire questa situazione? A dire la verità, abbastanza a disagio, no? Penso che nessuno sia a proprio agio vedendo quello che sta succedendo», ha esordito Redondo, definendo il gesto come “Un fatto che non doveva succedere”. Il governo spagnolo chiederà la sospensione di Luis Rubiales, tra polemiche e diversi punti di vista , anche se la posizione della calciatrice e di tutto il gruppo squadra è chiaro: “In una finale di una partita non si vede dare un bacio a un calciatore. Non so perché è successo. Abuso di potere? Può essere. L’importante è che non riaccada.

Jenni non è sola, la squadra è con lei”. Ben 80 calciatrici hanno firmato un comunicato in cui annunciano di voler rinunciare alle prossime convocazioni se gli attuali dirigenti dovessero rimanere in carica: “Sono cose nostre, rimangono tra noi giocatrici- precisa Redondo -, vogliamo dei cambiamenti”.

