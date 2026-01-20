C’è un filo rosso che lega Francesca Albanese e Ilaria Salis. È un allineamento ideologico profondo, che non si limita alla critica di Israele, ma costruisce una narrazione sistematica in cui la violenza anti-israeliana viene normalizzata, giustificata e infine nobilitata; mentre altre forme di oppressione, che dovrebbero essere condannate, vengono accuratamente rimosse. Una narrazione che non è solo sbagliata o parziale, ma pericolosa.

Nel caso di Ilaria Salis, l’elemento più inquietante emerge nella difesa pubblica del palestinese Anan Yaeesh, arrestato a L’Aquila con l’accusa di terrorismo. Salis non si limita a chiedere garanzie procedurali o a invocare prudenza giudiziaria. Va oltre: afferma esplicitamente che ciò che per lo Stato italiano, per l’ordinamento democratico e per la Comunità europea costituisce terrorismo, per lei è invece “resistenza al colonialismo”. Una resistenza che, in quanto tale, non solo sarebbe legittima, ma addirittura degna di ammirazione e sostegno. Il parallelismo azzardato con la Resistenza partigiana durante la Seconda guerra mondiale completa l’operazione retorica: Yaeesh non sarebbe un soggetto da processare, ma una figura da riabilitare e portare a simbolo.

Qui il salto di qualità è evidente. Non siamo più nel terreno della critica politica o della solidarietà ideologica, ma nella riscrittura dei concetti fondamentali di violenza, terrorismo e legalità. Se l’uso deliberato della violenza contro civili può essere ridefinito come “resistenza” in base al contesto geopolitico e all’identità del bersaglio, allora salta ogni distinzione giuridica e morale. È una logica che scivola pericolosamente verso la legittimazione della violenza politica, purché diretta contro il “nemico giusto”.

Leggi anche

Parallelamente, Francesca Albanese, nel suo ruolo di relatrice Onu, conduce un attacco frontale a ogni tentativo istituzionale di contrasto all’antisemitismo. La recente iniziativa parlamentare volta a definire una legge concertata contro l’odio antiebraico viene da lei descritta non come uno strumento di tutela, ma come un favore allo “Stato coloniale” israeliano e all’“apartheid” che, secondo la sua lettura, Israele eserciterebbe nei confronti dei palestinesi. Anche qui, il meccanismo è lo stesso: l’antisemitismo non è più un problema autonomo da combattere, ma diventa sospetto, implicitamente illegittimo, se non si allinea alla narrazione anti-israeliana.

Il punto decisivo, che lega indissolubilmente le due donne, è ciò che entrambe omettono. Il silenzio sull’Iran è assordante. Nessuna indignazione proporzionata per il popolo persiano massacrato dagli ayatollah, per le donne uccise, per i manifestanti accecati, incarcerati, impiccati. Evidentemente, nella gerarchia morale di questa narrazione, gli iraniani non sono “resistenti”. O, quantomeno, non lo sono verso il nemico giusto. La loro rivolta non è spendibile, perché coincide – per un tragico paradosso – con l’interesse strategico dell’Occidente. E questo basta a rendere necessario nasconderla.

È qui che la narrazione diventa non solo ipocrita, ma eversiva nel senso culturale del termine: sovverte i criteri stessi con cui una democrazia distingue tra violenza e dissenso, tra terrorismo e resistenza, tra tutela dei diritti e propaganda ideologica. Quando tutto ciò che colpisce Israele è giustificabile mentre tutto ciò che smaschera altri regimi, purché anti-occidentali, viene ignorato, non siamo più davanti a una battaglia per i diritti umani, ma a un’ideologia che seleziona vittime e carnefici in base all’odio per l’Occidente. Ed è proprio questa selettività, lucida e consapevole, a rendere la narrazione di Albanese e Salis non solo sbagliata, ma pericolosa.

Paolo Crucianelli

© Riproduzione riservata