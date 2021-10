Alec Baldwin stava maneggiando una pistola di scena per scaricarla quando sono partiti diversi colpi. È morta una persona e un’altra è rimasta ferita sul set del film Rust, in lavorazione in New Mexico, Stati Uniti. A morire a causa di quello che al momento sembra essere stato un incidente Halyna Hutchins, 42 anni, direttrice della fotografia. È morta in ospedale dove era stata ricoverata a causa delle ferite riportate sul set.

Ricoverato in gravi condizioni a Santa Fe anche il regista Joel Souza, 48 anni, raggiunto da almeno un proiettile. Al momento le informazioni che arrivano sono comunque frammentate e in attesa di accertamenti. Non è ancora stato chiarito neanche che tipo di pistola l’attore stesse maneggiando. Secondo quanto scrive Tmz la scena richiedeva che qualcuno sparasse con una pistola caricata a salve. Non è chiaro se chi ha caricato la pistola abbia erroneamente inserito dei proiettili. La tragedia si è consumata intorno alle 13:50 di giovedì, ora locale, quindi nella notte italiana.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the “prop” gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

“È stato un incidente, è stato un incidente”, le parole dell’attore sotto shock dopo l’accaduto. Baldwin ha 68 anni, tra i volti più famosi del cinema americano oltre che della televisione. È anche coproduttore del film che si stava girando. Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per i fatti che sono comunque oggetto di indagine.

Baldwin ha parlato volontariamente con gli investigatori dell’accaduto. Hutchins e Souza “sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film” ha detto lo sceriffo di Santa Fe. Rust doveva essere un film western, scritto e diretto da Joel Souza, sulla storia del fuorilegge Harland Rust, che soccorre per aiutare il nipote di 13 anni condannato a morte.

Another photo of Baldwin, outside sheriff's office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

