Una serata speciale per Alessia Marcuzzi, co-conduttrice della finale del Festival di Sanremo di Carlo Conti questa sera su Rai 1. Assieme ad una carriera professionale in continua evoluzione, anche quella privata negli ultimi mesi è finita sotto i riflettori, con un flirt da “primo canale” attribuitole di recente.

Alessia Marcuzzi e la presunta storia con Stefano De Martino

A fine 2024 rimbalzava infatti la voce di un presunto flirt con l’attuale conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino. Secondo il settimanale Diva e Donna, nello scorso ci sarebbe stato un inaspettato riavvicinamento tra i due, che in passato avrebbero vissuto una relazione segreta, risalente al periodo in cui la conduttrice era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. “De Martino e Marcuzzi. Sei anni fa Stefano tradì Belen con Alessia. Ora sono entrambi single e c’è il ritorno di fiamma”, si leggeva sul profilo Instagram della rivista. Tuttavia, i diretti interessati hanno sempre smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale, ribadendo di essere legati esclusivamente da amicizia e stima reciproca. Recentemente, hanno anche collaborato insieme in una puntata di Tale e Quale Show. Recentemente la Marcuzzi si è dichiarata “felicemente single”.

Alessia Marcuzzi, i matrimoni e gli ex fidanzati

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Alessia Marcuzzi, il suo passato amoroso è stato segnato da importanti relazioni. Nel 1998 ha iniziato una storia con Simone Inzaghi, all’epoca calciatore, con cui ha avuto il primogenito Tommaso. Dopo otto anni, la relazione si è conclusa e, successivamente, dal 2010 al 2012, ha vissuto un’intensa storia d’amore con Francesco Facchinetti, dalla quale, nel 2011, è nata la figlia Mia. Anche questa unione, però, si è interrotta nel 2013. Nel dicembre 2014, Alessia ha sposato l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi con una romantica cerimonia a Cotswold, in Inghilterra. Tuttavia, nell’autunno del 2022, i due hanno ufficializzato la loro separazione.

