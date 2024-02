Un video di pochi secondi pubblicato nelle storie Instagram con la scritta, eloquente, “prima che esca tolgo l’audio, a stasera”. Qualcosa però deve essere andato storto e l’audio si sentiva forte e chiaro. Protagonista Andrea De Filippi – in arte Alfa – outsider tra i 30 cantanti in gara a Sanremo. Poche ore prima dell’inizio del Festival, il 23enne originario di Genova canta “Vai!”, la canzone in gara alla 74esima edizione della celebre kermesse. La storia è stata poi rimossa dopo pochi minuti ma, come spesso capita, è già finita nell’oceano della rete e sui social, minuto dopo minuto, i post riservati all’accaduto sono in ascesa.

“Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite”, queste le poche strofe cantate che però potrebbero costare caro perché si rischia la squalifica. Tra gli utenti c’è chi ipotizza che la melodia è diversa rispetto a quella ufficiale che verrà sentita per la prima volta sul palco dell’Ariston. Le parole sono però quelle di “Vai!”.

La pubblicazione di una canzone prima dell’inizio del Festival di Sanremo comporta la squalifica. Ma – sottolinea Novella 2000 – c’è già un precedente simile a questo e cioè Fedez che per errore pubblicò un piccolo pezzo e subito rimosso. Lui non ebbe conseguenze, quindi pensiamo che sarà lo stesso per Alfa.

ma alfa ha spoilerato la canzone poche ore prima della serata non ci sto credendo #sanremo2024

