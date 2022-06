Al Real Bosco di Capodimonte, il 14 e 15 giugno, l’Asl Napoli 1 Centro ha organizzato due eventi volti ad approfondire l’aspetto della salute e del benessere. Entrambi gli incontri inizieranno alle 9 per concludersi alle 14 nella splendida ambientazione della «Casa della Salute e del Benessere Fagianeria».

Il primo incontro sarà incentrato sulla conoscenza degli animali della fattoria: La fauna rappresenta in ottica «One Health» lo specchio dell’ambiente. L’incontro con gli animali costituisce un ponte tra la vita di città e la vita di campagna fornendo un’esperienza diretta della dimensione rurale e diffondendo la conoscenza e il rispetto per la natura. La relazione con gli animali potenzia canali di comunicazione differenti e incrementa la visione del diverso da sé con una percezione positiva. Un’équipe multidisciplinare afferente al «Presidio ospedaliero veterinario Asl Napoli 1 Centro» attraverso un percorso laboratoriale ti guiderà alla scoperta degli animali della fattoria.

Il secondo incontro tratterà invece del laboratorio degli alimenti di origine animale: Un percorso divulgativo sulla sicurezza alimentare partendo dalla lettura delle etichette, alla scoperta delle nuove frontiere dell’alimentazione fino alla prevenzione degli sprechi alimentari, allo scopo di aumentare la consapevolezza dei consumatori. Una équipe multidisciplinare afferente al Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agro alimentari tradizionali, sede operativa Asl Napoli 1 Centro e polo didattico integrato, guiderà alla scoperta degli alimenti di origine animale.

Prosegue, dunque, la sinergia tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’ASL Napoli 1 Centro, sotto l’egida della Regione Campania, con la realizzazione della “Casa della Salute e del Benessere”, un progetto voluto fortemente dai due direttori, Verdoliva e Bellenger, dopo la chiusura del Covid Vaccine Center che ha registrato numeri importanti sia in termini di quantità di vaccinazioni eseguite, sia in termini di qualità del servizio sanitario reso.

La Fagianeria diventerà anche un centro per laboratori didattici congiunti sui corretti stili di vita, a partire dall’alimentazione, dallo sport, con particolare attenzione alla maternità, un luogo aperto a tutti i pubblici.

“La Fagianeria – sostiene il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva – sarà una struttura dedicata al benessere ed alla salute attraverso una serie di iniziative articolate e programmate di tipo socio-sanitario e culturali organizzate in uno o più eventi giornalieri”. “Ancora una volta – continua Verdoliva – abbiamo voluto che l’arte, la natura e la bellezza incontrino la sanità al servizio dei cittadini napoletani per garantire salute”.

“Il Covid, come tutte le crisi, ha accelerato la storia ed evidenziato le mancanze della nostra contemporaneità, ha spinto oltre i limiti il concetto della cultura e dell’arte. Capodimonte con la sua illustre collezione e il suo splendido giardino è pronto ad affrontare le sfide del nostro tempo e a rispondere ai bisogni dei cittadini. L’accordo con l’Asl Napoli 1 Centro, avviato nell’urgenza della crisi pandemica, ci proietta ora in un futuro sempre più generoso, attento alla qualità della vita e alla creatività umana” afferma il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger.

La struttura sarà munita di due sale per conferenze/seminari da 50 posti, 7 studi medici, un ambulatorio medico, due sale per l’ascolto e locali di servizio oltre che di una terrazza esterna per le attività all’aperto. Inoltre sarà allestito anche un punto di ristoro sano ed ecologico.

La prima iniziativa in programma si terrà già sabato 28 maggio 2022 dal titolo “Il tuo bambino prima di tutto: vieni al Bosco, insieme al gioco… la prevenzione”. La giornata sarà dedicata ai bambini che devono praticare le vaccinazioni obbligatorie previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale a partire dal 61° giorno di vita fino agli 11 anni compiuti. L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione.

Il programma è pubblicato sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro e sarà aggiornato di volta in volta con altri eventi.

Tra quelli già in programma: Insieme nel Percorso Nascita, Tuteliamo insieme la salute, Sana alimentazione/attività fisica/cibi salutari/movimento, Conoscenza e rispetto della fauna selvatica e Tutela della biodiversità, Tutela del Benessere Animale, I Novel Food ed il Contrasto allo Spreco Alimentare.

© Riproduzione riservata

Redazione