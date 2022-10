Con un post pubblicato nel primo pomeriggio su Facebook, Tommaso Mazzanti l’imprenditore de All’Antico Vinaio fa sognare la community social e in particolare i napoletani. Infatti l’ormai imprenditore delle schiacciate toscane si è fatto ritrarre a Piazza Plebiscito con il copy che recita: “Non è un viaggio di Turismo“. Frase che allude, ovviamente, ad una sede napoletana del suo format.

In poco meno di due ore il post ha ottenuto oltre 4mila like e un migliaio di commenti. Se Emanuela si chiede “Ma che bello! Non vedo l’ora di venire ad assaggiare la schiacciata” molti sono quelli non negativi ma che lo mettono in guardia. Alessandro dice “Bada che a Napoli deve davvero fumare la schiacciata, perché di marchette non ne hanno bisogno“, mentre Susy “Sono di Napoli ma credo che nulla può mettersi a competizione con le cose buone di Napoli…. La pizza” e Giordano: “Non scherzare vinaio. Napoli è n’ata cos!“.

Tanti però ritengono che visto che orami Napoli è una meta di turisti avere un brand come All’Antico Vinaio sia un sicuro successo. “Propone una cosa diversa dallo street food napoletano. Quanti imprenditori hanno investito sulla nostra amata Napoli? Io credo che avrà successo” scrive Maria Cristina, mentre Paola gli dà il benvenuto: “Questa è proprio una bella notizia, sarai sicuramente il benvenuto a Napoli c’è posto per tutte le eccellenze italiane! Di sicuro sarò tra i tuoi clienti“.

Insomma in un modo o in un altro è un’apertura che fa notizia e una grande sfida per All’Antico Vinaio che sbarcherà in una delle città più note per lo street food come Napoli. Certo però non è passato inosservato il tag “San Giorgio a Cremano” che alimenta ancora di più il mistero sulla location di apertura.

