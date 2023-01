La campanella era suonata da poco quando è scattato l’allarme bomba. È successo in una scuola elementare di Terzigno in provincia di Napoli. L’edificio è stato evacuato per consentire agli artificieri le indagini. Momenti di panico tra bimbi e maestre immediatamente fatti uscire e messi a riparo da eventuali pericoli. Sono in corso indagini.

Tutto è successo alla scuola elementare “Domenico Savio” a via Gionti. Qualcuno ha segnalato ai carabinieri della stazione locale la presenza di una bomba. Subito sono intervenuti evacuando l’edificio scolastico e mettendo in sicurezza la zona.

I Carabinieri del nucleo artificieri del comando provinciale stanno effettuando il sopralluogo per capire se ci fosse o meno la bomba all’interno dell’edificio. Nei mesi scorsi il falso allarme era già scattato per due volte, in due diverse occasioni, secondo quanto ricostruito da Metropolis. Anche in quelle occasioni era scattato il protocollo di sicurezza: struttura evacuata, bimbi costretti a tornare a casa e artificieri all’interno dell’istituto.

Seguono aggiornamenti…

