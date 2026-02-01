Hamas e Hezbollah. condividono una logica centrale: fondere società civile e apparato armato contro lo Stato di Israele, rendendo costosa qualsiasi sua azione di contrasto. Tuttavia, presentano anche profonde differenze.

Organizzazione

Hamas: movimento islamista sunnita che agisce come autorità di governo de facto nella Striscia di Gaza. Unisce funzioni militari, amministrative e giudiziarie in un sistema centralizzato.

Hezbollah: organizzazione sciita libanese che opera come attore armato e politico parallelo allo Stato, senza sostituirlo formalmente.

Stato

Hamas: ha sostituito lo Stato nella Striscia di Gaza, controllando direttamente istituzioni civili, sicurezza interna e servizi pubblici.

Hezbollah: si innesta in uno Stato fragile (Libano), sfruttandone le debolezze ma mantenendo una distinzione formale tra potere statale e potere dell’organizzazione.

Popolazione

Hamas: esercita un controllo diretto e coercitivo, basato su apparati di sicurezza interna, repressione del dissenso e gestione degli aiuti.

Hezbollah: utilizza un controllo indiretto, fondato su assistenza sociale, mediazione civile e dipendenza economica delle comunità locali.

Infrastrutture

Hamas: integra ospedali, scuole, moschee

e media nel sistema militare e comunicativo, trasformando la governance in parte della strategia bellica.

Hezbollah: utilizza infrastrutture civili come copertura logistica e informativa, mantenendo una maggiore separazione tra funzioni civili e militari.

Narrazione

Hamas: costruisce una narrazione centralizzata, in cui ogni attacco viene presentato come aggressione alla popolazione civile governata dal movimento.

Hezbollah: privilegia una narrazione identitaria e comunitaria, legata alla “resistenza” e alla difesa del Libano meridionale.

Capacità bellica

Hamas: autonomia operativa elevata ma vincolata al territorio ristretto di Gaza.

Hezbollah: autonomia militare più ampia, con capacità regionali e profondità strategica superiore.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

© Riproduzione riservata

Luca Longo