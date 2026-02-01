La scheda
Analogie e differenze tra Hamas ed Hezbollah. Due gruppi armati, una sola logica
Hamas e Hezbollah. condividono una logica centrale: fondere società civile e apparato armato contro lo Stato di Israele, rendendo costosa qualsiasi sua azione di contrasto. Tuttavia, presentano anche profonde differenze.
Organizzazione
Hamas: movimento islamista sunnita che agisce come autorità di governo de facto nella Striscia di Gaza. Unisce funzioni militari, amministrative e giudiziarie in un sistema centralizzato.
Hezbollah: organizzazione sciita libanese che opera come attore armato e politico parallelo allo Stato, senza sostituirlo formalmente.
Stato
Hamas: ha sostituito lo Stato nella Striscia di Gaza, controllando direttamente istituzioni civili, sicurezza interna e servizi pubblici.
Hezbollah: si innesta in uno Stato fragile (Libano), sfruttandone le debolezze ma mantenendo una distinzione formale tra potere statale e potere dell’organizzazione.
Popolazione
Hamas: esercita un controllo diretto e coercitivo, basato su apparati di sicurezza interna, repressione del dissenso e gestione degli aiuti.
Hezbollah: utilizza un controllo indiretto, fondato su assistenza sociale, mediazione civile e dipendenza economica delle comunità locali.
Infrastrutture
Hamas: integra ospedali, scuole, moschee
e media nel sistema militare e comunicativo, trasformando la governance in parte della strategia bellica.
Hezbollah: utilizza infrastrutture civili come copertura logistica e informativa, mantenendo una maggiore separazione tra funzioni civili e militari.
Narrazione
Hamas: costruisce una narrazione centralizzata, in cui ogni attacco viene presentato come aggressione alla popolazione civile governata dal movimento.
Hezbollah: privilegia una narrazione identitaria e comunitaria, legata alla “resistenza” e alla difesa del Libano meridionale.
Capacità bellica
Hamas: autonomia operativa elevata ma vincolata al territorio ristretto di Gaza.
Hezbollah: autonomia militare più ampia, con capacità regionali e profondità strategica superiore.
