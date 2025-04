Si è tenuto oggi, giovedì 10 aprile 2025, presso l’Aula Metafora del Tribunale di Napoli, il convegno di studi dal titolo “Sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro. Prevenzione, ruoli e funzioni nelle aziende pubbliche e private”, organizzato dagli avvocati Prof. Alberto De Vita e Avv. Gianni Scarpato.

L’evento, accreditato con 4 crediti formativi, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del diritto, tecnici e rappresentanti istituzionali, ed ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento su due temi fondamentali per il benessere collettivo: la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente aziendale. I saluti istituzionali sono stati affidati all’Ordine degli Avvocati di Napoli ed alla Camera Penale di Napoli. A seguire, hanno portato il loro contributo anche il Dott. Giovanni Banco, Assessore alle Attività Produttive e Lavoro della X Municipalità Bagnoli, e l’Avv. Ludovica Marano, penalista e Direttore della rivista scientifica De Iustitia, che si propone come ponte tra accademia, professione e nuove generazioni.

La prima sessione, dedicata al tema della sicurezza sul lavoro, è stata moderata dal Prof. Avv. Alberto De Vita, ordinario di diritto penale presso l’Università Parthenope, e ha ospitato gli interventi del Dott. Francesco Favo (Direttore Generale ANM SpA), dell’Avv. Carlo Vollono (Direttore Affari Legali e Generali EAV srl) e dell’Avv. Gianni Scarpato, esperto in diritto penale societario. Durante la seconda sessione, dedicata all’ambiente, il focus si è concentrato sulle deleghe ambientali, gli obblighi di vigilanza del datore di lavoro e il sistema R.E.N.T.R.I. per lo smaltimento dei rifiuti. La sessione, moderata dall’Ing. Diego Cerra (Amministratore Solve Consulting s.r.l.), ha visto la partecipazione del Dott. Vincenzo Barbuto ed Alberto Grosso (per l’ARPA Campania), del Geol. Giovanni Auriemma (consulente ambientale) e del Dott. Giancarlo Cangiano (già Presidente del Porto di Capri e CEO Compagnia Diagnostica Mediterranea CO.DI.ME.).

L’iniziativa ha sottolineato quanto la corretta gestione di sicurezza e ambiente sia oggi un nodo centrale nelle politiche aziendali, pubbliche e private. Le riflessioni emerse durante il convegno hanno offerto spunti preziosi per una maggiore consapevolezza giuridica e tecnica, in un’ottica di prevenzione e responsabilità condivisa. Evento realizzato in collaborazione con: Studio Legale Scarpato, De Iustitia, Camera Penale di Napoli, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Il prossimo convegno di studi in tema di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 si terrà all’Unione Industriali di Napoli.

Redazione