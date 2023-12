In questi tempi di politica polarizzata, è possibile trovare luoghi dove persone dalla cultura e dalla storia diverse possano lavorare insieme per il “bene comune”? A lasciare qualche spazio ad un cauto ottimismo è arrivata ieri la notizia di una nomina “disruptive” da parte del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. A coordinare “Educare alle relazioni”, il progetto educativo che si pone l’obiettivo, attraverso percorsi di educazione affettiva nelle scuole, di contrastare la violenza contro le donne ed in generale il sessismo, è stata chiamata Anna Paola Concia.

Paola, già deputata, è un’amica storica del Riformista, curatrice di una rubrica sulla scuola nell’edizione online, attivista dei diritti delle donne e delle persone LGBT ed attuale direttrice della spin-off italiana di Didacta, l’evento più importante al mondo sulla scuola del futuro.

“Con Valditara – ha dichiarato Paola – lavoro da quando è diventato ministro e mi trovo molto bene. Ci siamo anche confrontati sul tema della violenza sulle donne. Dalla prima volta che ci siamo incontrati ha detto di voler costruire un progetto contro la violenza di genere, sulla cultura del rispetto. Poi mi ha chiesto di guidare ‘Educare alle relazioni’ e io ho accettato. Metterò a disposizione del Paese e di una battaglia importante da condurre tutta la mia esperienza che non deve avere un colore politico. Lo faccio per tutte le donne, le Giulia e le nuove generazioni. Mi farebbe piacere coinvolgere il papà di Giulia Cecchettin”. Auguri a Paola da tutta la redazione del Riformista.

Alessio De Giorgi Giornalista, genovese di nascita e toscano di adozione, romano dai tempi del referendum costituzionale del 2016, fondatore e poi a lungo direttore di Gay.it, è esperto di digitale e social media. È stato anche responsabile della comunicazione digitale del Partito Democratico e di Italia Viva

